UPDATE: Einsatzkräfte fanden 73-jährige Abgängige unverletzt

15.12.2016, 18:47 Uhr

Die Polizeiinspektion Kufstein ersuchte um dringende Verlautbarung: 73-jährige demenzkranke Frau abgängig. / Die PI Kufstein meldete kurz vor 19 Uhr, dass die 73-jährige Frau in Kufstein unverletzt aufgefunden wurde. Die Suche wurde eingestellt.

Am Donnerstag, dem 15. Dezember, wurde in Kufstein und Umgebung nach Susanna K. gesucht. Susanna K., 73 Jahre alt, war seit ca. 10:30 Uhr aus ihrer Wohnung in Kufstein abgängig. Sie ist demenzkrank und verließ die Wohnung in Richtung Stadt.Nach der letzten telefonischen Kontaktaufnahme gab die Frau an, dass sie irgendwo im Wald sei. Polizei, Bergrettung und Feuerwehr starteten einen Sucheinsatz.Die PI Kufstein meldete kurz vor 19 Uhr, dass die 73-jährige Frau in der Festungsstadt unverletzt aufgefunden wurde. Die Suche wurde eingestellt.