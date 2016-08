22.Sonntag im Jahreskreis

26.08.2016, 21:47 Uhr

: (Lk.14,7-14)......Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines einflußreichen Pharisäers zum Essen kam, bemerkte er, daß sich die Gäste um die besten Plätze bemühten. Dazu sagte er: wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden!......:.....Jesus wußte, daß manche seiner Anhänger glaubten, man könne sich auch im Himmel einen besonders guten Platz verdienen durch die Menge religiöser Übungen.und hervorstechenderTaten......Davon will er nichts wissen. Im Himmel gibt es keine Rangordnung wie auf Erden. Keiner, der in den Himmel hineinkommt, war in seinem Leben ohne Schuld. Auch die „Heiligen“ machten Fehler, waren nicht ohne Sünde. Es ist der richtige Umgang mit unseren Schattenseiten, der uns weiterhilft. Wer zB die Fehler nicht in erster Linie bei den anderen finden und dort bekämpfen will, hat schon einen wichtigen Schritt getan.......Wer ehrlich an die eigene Brust klopft, Schwächen erkennt und zugibt, wird sie auch leichter los. Gott wird auf seiner Seite stehen und ergänzen mit seiner Gnade, was ihm aus eigenen Kräften nicht gelingt,. Er wirft seine Sünden ins äußerste Meer und vergißt sie und hält ihm nichts vor......Hl. Augustinus