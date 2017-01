Post zum Sonntag

14.01.2017, 14:48 Uhr

Gnade sei mit euch und der Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus!.......Die helfende Gnade Gottes begleitet jeden Menschen. Sie gibt ihm Verstand und Kraft, das Rechte zu erkennen und auch zu tun, wenn er diese Hilfe annimmt. Die Gnade erweckt in uns eine Liebe, die behütet und verzeiht. Sie stärkt und tröstet in schweren Zeiten und hilft auch jenen, für die wir beten. Der Friede Gottes kann in unserem Herzen wohnen.........

Du guter Gott, ich bitte dich,in meiner Schwachheit stärke mich,bewahre mich vor stolzem Mut,mach meine Fehler wieder gut!Was ich verletzte, mache heil,leg Sanftmut in mein Herz hinein,hilf mir, die Menschen zu verstehn,und sie mit deinem Blick zu sehn!Sporn meinen guten Willen an,ergänze du, was ich nicht kann!.......E.O.