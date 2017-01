Was Pfarrer Maaß und Martin Luther verbindet

20.01.2017, 19:02 Uhr

Gedanken über die Taufe und die Taufgnade ---

Martin Luther soll, als er sich besonders missverstanden fühlte, den Satz „Ich bin getauft“ auf einen Tisch geschrieben haben. Die tiefe Dankbarkeit für die Taufgnade erzählt man vom Reformator Luther und dem alten Fließer Pfarrer Maaß gleichermaßen. Beide pflegten ihr eigenes Dankes-Ritual am Taufbecken. Vor einigen Jahren haben wir am Festtag der Taufe des Herrn das 500 Jahre alte Fließer Taufbecken zu neuem Gebrauch geweiht. Generationen von Fließern wurden dort im letzten halben Jahrtausend in die Kirche aufgenommen. Oft verweilte der alte Fließer Pfarrer in Andacht davor. Nach dem Konzil war man - wie vielerorts - zur mobilen Schüssel-Taufe übergegangen: Taufe, wo es gefällt. Pastorales Entgegenkommen und hinterfragbare Vereinfachung zugleich.Das innige Bündnis zwischen Gott und dem Menschen und die Zusage: Du bist meine geliebte Tochter – mein geliebter Sohn – hat in der Taufe festen Ausdruck und sollte einen stabilen Ort in unseren Kirchen haben. Gott ruft uns mit dem Wasser der Taufe beim Namen – zur Freiheit in ihm. Christen sind nicht mit allen Wassern gewaschen, sondern haben eine klare Verortung, ein Woher und Wohin. Der Bischof meiner Kindheit, Hermann Kardinal Volk von Mainz, verband in seiner letzten Predigt den Abschied von den Gläubigen mit der Einladung, das Beste zu tun, was wir tun können: Dann stimmte der greise, todkranke Bischof im hohen Martins-Dom das Lied an: „Fest soll mein Taufbund immer stehn“.So dürfen wir als Christen leben und so wollen wir sterben, dankbar für Gottes Bund mit uns, im Wissen um seine Gnade.