Trostlose Tage - ein Jahr danach

15.12.2016, 20:54 Uhr

Zum Jahresgedenken von Andre und Martin

Lasst uns still

Willkommen zum Gottesdienst

--Der Tod von zwei jungen Männern im Landecker Talkessel ließ uns zu Beginn dieses Jahres ratlos, viele völlig trostlos zurück.Ein Meer der Tränen vor Weihnachten, ein Ozean der Verzweiflung am Beginn des neuen Jahres.Wir spürten die Leere…und angesichts von jungem Leben, dass den Tod gesucht hatte...diese trostlose Hilflosigkeit!Düstere Sinnlosigkeit kroch unter den Türen in unsere Lebensräume:Schwarze Gedanken, Zweifel, Angst und tiefe Traurigkeit.Gott sei Dank: Viel ist in diesem Jahr geschehen.Bewusste Aufmerksamkeit.Neue Freundschaften.Bemühen aus Gemeindepolitik, Psychologie und Kirche.Und nun kommen die Jahrtage von Andre und Martin.Jetzt – und wieder in diese weihnachtlichen Tage…in diese Zeit der Mensch-Werdung....– einmal ganz still werden miteinander…Lasst Gott reden!Lasst Gott mitreden in Eurem Leben!In diesen Tagen lade ich ein:Zum Hören, zum Ausruhen und zum Mit-Gehen.Lasst nur die Traurigen und Ängstlichen,die Verzweifelten und Mutlosen nicht allein...Redet - helft - haltet Eure Wohnungen und Arme offen für die Traurigen!!!Jahrtagsmesse am 4. Adventsonntag, den 18. Dezember, um 7:30 Uhrin Zams in der Mutterhaus-Kirche der Barmherzigen Schwestern-----und so gut ich es halt kann:Ich denk an Euch – so, wie Eure Pfarrer, Kooperatoren, Diakone und die vielen betenden und mitfühlenden Ordensschwestern und -brüder -wir versuchen gemeinsam, der Dunkelheit ein kleines Licht entgegen zu halten.Das Licht, das uns Weihnachten entzündet...das uns einlädt zum Mensch-Sein...zum Mensch-Werden...„Lasst uns dem Leben trauen,weil diese Nacht das Licht bringen musste.Lasst uns dem Leben trauen,weil wir es nicht mehr allein zu leben haben,sondern Gott es mit uns lebt.“ (Alfred Delp SJ)