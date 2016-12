1,6 Millionen Euro fürs Wohnen in Landeck

06.12.2016, 15:40 Uhr

Im Tiroler Wohnbauförderungskuratorium wurden kürzlich die Förderanträge von September bis November 2016 behandelt.

BEZIRK LANDECK. „In der letzten Sitzung des Wohnbauförderungskuratoriums unter der Leitung von Wohnbaulandesrat Johannes Tratter wurden für das vierte Quartal 2016 für Wohnbauprojekte im Bezirk Landeck insgesamt Kredite, Förderungen und Beihilfen in der Höhe von über 1,6 Millionen Euro beschlossen“, informiert VP- Landtagsvizepräsident Toni Mattle. Davon wurden in dieser Tranche 28 Neubauwohnungen zugesichert. Das Fördervolumen dafür beträgt über 1,1 Millionen Euro. „Für 28 Antragsteller aus unserem Bezirk wird Wohnen damit spürbar leistbarer gemacht“, freut sich Mattle.Auch für zahlreiche Sanierungsvorhaben gab es grünes Licht. „Sanieren bringt einen Mehrfachnutzen für Wohnkomfort, Haushaltskassen und schafft regionale Arbeitsplätze. In Landeck werden zudem mit Einmalzuschüssen in der Höhe von 353.568,86 Euro 76 Wohnungen sowie mit halbjährlichen Annuitätenzuschüssen in der Höhe von 26.916,42 Euro 58 Wohnungen gefördert.“, so der VP-Bezirksparteiobmann. Zusätzlich wurden 65 Wohnungen noch mit einem Annuitätenzuschuss von über 82.000 Euro bedacht.„Wir unterstützen die Menschen in bei der Erfüllung ihrer Wohnwünsche, schaffen neuen Wohnraum und sanieren bestehende Wohnungen und Häuser. Die Gelder wirken gleichzeitig als Impuls für die heimische Wirtschaft, denn die Aufträge bleiben in der Region. Damit sichern wir Arbeitsplätze vor Ort und davon profitieren alle“, ist Mattle vom hohen Nutzen des Fördermodells überzeugt und betont abschließend, dass die Tiroler Landesregierung auf Initiative von LH Günther Platter und Wohnbaulandesrat Johannes Tratter die größte Wohnbauförderungs-Reform der letzten Jahrzehnte beschlossen hat.