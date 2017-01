Zwölfjähriger bei Unfall tödlich verletzt

15.01.2017, 08:46 Uhr

Ein zwölfjähriger Beifahrer starb bei einem Frontalzusammanstoß zweier Pkw in Ansfelden.

ANSFELDEN. Am Samstagabend, 14. Jänner, war ein 42-jährige Mann mit seiner 33-jährigem Frau und ihrem zwölfjährigem Sohn auf der Traunuferstraße in Richtung Ansfelden unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 35-jährige aus Traun seinen Pkw Richtung Haid. Im Bereich der Kremsbrücke kam es aus noch unbekannten Ursachen zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der junge Bursche erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die anderen Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt in Kliniken eingeliefert.