Ternitzer und Neunkirchner Politiker beglückten Damenwelt

12.02.2017, 11:33 Uhr

Am 14. Februar ist Valentinstag. Rot und Schwarz verteilten Blumengrüße.

1.000 rote Rosen zum Valentinstag

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die ÖVP Neunkirchen überraschte am 11. Februar anlässlich des nahenden Valentinstags Passanten mit bunten Primeln. Unter den Blumenboten: Bürgermeister Herbert Osterbauer sowie die Gemeinderäte Sabine Mayerhofer, Franz Berger, Christine Vorauer, Christian Humhal und die Stadträte Christian Gruber, Barbara Kunesch und Armin Zwazl.Auch die Ternitzer Politiker waren in der Mission Valentinstag unterwegs: Die SPÖ Gemeinderatsfraktion Ternitz erfreute die Ternitzerinnen mit roten Rosen zum Valentinstag. Bürgermeister Rupert Dworak verteilte Rosen mit einem Kärtchen auf dem zu lesen war: "Schön, das es Sie gibt! Großartige Menschen in einer großartigen Stadt!"