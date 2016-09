Eine „Realsatire der besonderen Art“ nennen die Schauspielerin Eva Maria Gintsberg und die Akkordeonistin Alexandra Hirsch das Verhältnis zwischen Wien und Tirol. Ihr Programm am Freitag, 7. Oktober 2016 mit dem Titel „Tiroler Schnitzel & Wiener Speckknödel“ stellt musikalische und literarische Lustbarkeiten der Älpler und der Flachländer in den Mittelpunkt und beleuchtet damit das schwierige Verhältnis auf humorvolle Weise. In zwei Pausen werden Tiroler Speckknödel und Wiener Schnitzel (im Eintritt inkludiert) serviert.

Beginn ist um 19 Uhr beim Kirchenwirt in Lienz. Es gibt keine Abendkasse, Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg, auf www.stadtkultur.at und unter 04852/600-519.