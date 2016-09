Späte Treffer bescheren Ainet den Sieg gegen Nußdorf

27.09.2016, 00:00 Uhr

Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschieden die Gäste in den letzten 13 Minuten das Spiel für sich. Manuel Hertscheg avancierte dabei mit seinen Treffern in der 77. und 88. Minute zum Matchwinner für die Aineter. Mit dem 2:0 Sieg konnte man sich auf den vierten Tabellenplatz nach vorne schieben, während die 1b Mannschaft des FC-WR in der Tabelle weiterhin den 6. Platz einnimmt.

Weitere Ergebnisse:

Manuel Amoser (26.), Farhad Mustafa (34.) bzw. Lukas Bugelnig (14.FE), Christian Brandstätter (29.)Wolfgang Berger (35.FE), Bernhard Islitzer (47.), Philipp Berger (78. FE), Marcel Berger (80.) bzw. Zan Krajnik (56.)Wolfgang Berger (66. Prägraten)