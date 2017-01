Auf der Schmitten wurden das heurige "Kunst aus Schnee"-Projekt eröffnet

27.01.2017, 16:52 Uhr

Schneekünstler Michael Gappmeier

Der Schneekünstler Michael Gappmeier versucht die Freiheit des Menschen auf die Sicht der Dinge skulptural im Schneekunstwerk „THE VIEW #untaggable" auszudrücken und führt den Betrachter so zu Durchblicken, Einblicken und Ausblicken auf der Schmittenhöhe. „Die Installation stellt laut Künstler eine "Analogie zum Leben des Menschen" dar. Der Pinzgauer Bildhauer: „Tiefer Einblick bereichert - kann aber auch verwirren. So ist der Durchblick unumgänglich, um Klarheit zu schaffen. Nur auf Basis von Einblick und Durchblick ist der Ausblick auf das große Ganze fassbar."

Drei Elemente aus 600 Kubikmetern Schnee

Heuer gibt es auch ein Gewinnspiel

Heute stand die feierliche Eröffnung auf dem Programm

In nur vierzehn Tagen hat Michael Gappmeier in Zusammenarbeit mit dem Pistenteam der Schmitten aus 600 Kubikmetern Schnee drei Schnee-Elemente realisiert, welche Einblicke in die Welt von Audi quattro geben, den Ausblick auf den Zeller See sowie den Durchblick auf die Schmittenhöhe inszenieren. Durch das Design und die Anordnung der Schneeelemente wird die Möglichkeit des Raumes perfekt genutzt und die Aussicht vom Zeller Hausberg gekonnt hervorgehoben. Dabei lenkt das puristische Design nicht von der tatsächlichen Natur ab.Teil des diesjährigen Projekts ist ein Gewinnspiel. Alle Besucher werden dazu aufgefordert ein Foto vom #untaggable Schmitten Panorama zu machen und auf www.quattro.at/theview hochzuladen. Zu gewinnen gibt es zwei Tage mit dem neuen Audi Q, inklusive Übernachtung im TauernSpa Kaprun und Skitickets für die Schmittenhöhe. Der Preis wird von Audi quattro zur Verfügung gestellt.Am Freitag, 27. Jänner, wurde das Schneekunstwerk, das auf 1.800 Höhenmetern liegt, eröffnet. „Neben der Galerie auf der Piste, die 30 überdimensionale Skulpturen aus Holz, Stein und Keramik beinhaltet, runden die jährlichen Skulpturen aus Schnee und Eis das Kunst-Angebot am Zeller Hausberg perfekt ab“, freut sich Schmitten-Vorstand Erich Egger.(Text: Schmittenhöhebahn AG)