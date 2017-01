In Bramberg wird gejubelt: Der Rodel-Weltrekord ist gelungen

22.01.2017, 14:20 Uhr

Im Vorfeld hatten sich zwar 560 Leute für die Herausforderung am 22. Jänner 2017 angemeldet, aber etliche von ihnen konnten offenbar wegen diverser Umstände doch nicht kommen und so waren die Rodeln noch kurz vor Beginn nicht alle besetzt. Zum Glück fanden sich jedoch etliche "Retter in der Not", sodass dem gelungenen Weltrekord, der auch mit prachtvollem Winterwetter glänzen konnte, nichts mehr im Wege stand.

Offiziell wird der Titel erst um 16 Uhr bei der Weltrekord-Party verliehen; alle Teilnehmer erhalten eine "Guiness World Records Holder"-Medaille. Weiters am Programm: DJ Ingo Willich, ein Fotopint sowie ein Feuerwerk.Mehr Infos folgen.