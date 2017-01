Saalfelden: Zwei Einbrüche und zwei versuchte Einbrüche

14.01.2017, 15:43 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Café und Schuhgeschäft

SAALFELDEN. In der Nacht auf heute, 14. Jänner 2017, versuchten bislang unbekannte Täter in drei Firmenobjekte und ein Café in Saalfelden einzubrechen. Die Täter versuchten dabei ebenerdig gelegene Fenster und Türen aufzubrechen.Bei zwei Objekten hielten die Schließvorrichtungen stand, beim Café und einem Schuhgeschäft gelang es den Tätern ins Innere vorzudringen und Bargeld, Schuhe, Geldbörsen, ein Tablet sowie Zigaretten zu stehlen.Wie hoch der Gesamtschaden ist, konnte noch nicht festgestellt werden. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Die Ermittlungen sind im Gange.