Die Rettung kommt als Kinderbuch

19.12.2016, 14:42 Uhr

Pressbaumer Polizist und Cartoonist Michael Hendrich komplettiert Notrufnummern-Reihe.



Regionale Unterschiede



Nachfrage war groß

PRESSBAUM. Im Grunde ist er Polizist von Beruf, doch in Pressbaum kennt man ihn als DJ auf diversen Veranstaltungen, und vor allem als äußerst begabter Zeichner: Die Rede ist von Michael Hendrich. Nachdem er 2005 ein Kinderbuch über die österreichische Polizei und 2010 eines über die Feuerwehr veröffentlichte, folgt nun Kinderbuch Nummer drei: "Die österreichische Notrufnummern-Trilogie wird jetzt mit dem neuen Rettungs-Kinderbuch vervollständigt", freut sich Michael Hendrich."Ursprünglich wollte ich nur ein Polizeibuch machen", lächelt er. Denn als seine Kinder ein Polizeibuch geschenkt bekamen, stellten sie erstaunt fest: "Papa – du schaust ja ganz anders aus als die im Buch!", kein Wunder: immerhin handelt es sich um zumeist aus Deutschland stammende Bücher die daher die deutsche Blaulichtorganisationen zeigen. "Da gibt's einfach regionale Unterschiede, die bei Kindern zu Verwirrung führen können. Die bestehenden Bücher waren für Österreich einfach ungeeignet", meint Hendrich. Das Polizei-Buch wurde schnell zum Erfolg. "Auch die Feuerwehr interessiert die Kinder ja sehr und so entstand dann auch das Feuerwehrbuch", erzählt Hendrich.Das Notrufnummern-Trio zu komplettieren lag danach auf der Hand: "Die Nachfrage nach einem Rettungsbuch war groß", weiß der Cartoonist und schildert: "Eine große Herausforderung war es alle Rettungsorganisationen unter einen Hut zu bringen." Doch dank Gesprächen mit Vertretern der diversen Organisationen, wurde auch das geschafft. Ein Jahr zeichnete und schrieb der Berufspolizist am Rettungs-Kinderbuch, das mit Anfang Dezember erscheinen soll und für Kinder ab 3 Jahren und aufwärts gedacht ist.

Wichtiger pädagogischer Aspekt

ZUR PERSON:

Das Rettungs-Kinderbuch erklärt nun nicht nur das österreichische Rettungswesen samt all seinen vielfältigen Aufgabenbereichen, sondern hat auch einen wichtigen pädagogischen Aspekt, erklärt Michael Hendrich: "Der Themenschwerpunkt ist, dass Erste Hilfe ganz wichtig ist und dass man nur was falschen macht wenn man gar nichts macht." All das wird natürlich in kindgerechter Form verpackt und anhand der Geschichte zweier Kinder erzählt, die diverse Abenteuer erleben. Eines soll aus dem Buch aber jedenfalls klar hervorgehen: "Zu wissen, dass man die Rettung anruft, wenn es jemanden schlecht geht – das soll dabei klar rauskommen."wurde 1969 in Wien geboren und wuchs im 14. Bezirk auf. Heute lebt das Zeichentalent in Pressbaum und arbeitet als Polizist im 13. Bezirk, seiner Zeichen-Leidenschaft blieb er jedoch bis heute treu.Mehr Infos unter verlag-briza.at oder policecartoon.at