Naturpark und Stadtgemeinde Purkersdorf mit Hans-Czettel-Förderungspreis geehrt

07.10.2016, 18:11 Uhr

Stadtgemeinde Purkersdorf gewinnt einen der begehrten Hans-Czettel-Förderungspreise für Natur- und Umweltschutz.

PURKERSDORF (red). Landesrat Maurice Androsch durfte einen der Preise des Hans-Czettel-Förderungspreises für Natur- und Umweltschutz an die Stadtgemeinde Purkersdorf übergeben. „Eine unabhängige Jury wählt alljährlich die Siegerprojekte aus, die mit namhaften Geldbeträgen prämiert werden. Die Auszeichnungen werden direkt in den Heimatgemeinden der PreisträgerInnen überreicht“, erklärt der Vorsitzende des Hans-Czettel-Förderungsvereins, Landesrat Maurice Androsch.

Mit dem Projekt "Nützlinge unterstützen im Naturpark Purkersdorf" konnte das Purkersdorf den begehrten Preis ergattern. Der Naturpark Purkersdorf baute mit dem Sonderpädagogischen Zentrum aus bereits vorhandenen Materialien ein großes Nützlingshotel, legte einen Laichtümpel für Amphibien, eine Bienenfutterhecke und einen Lesesteinhaufen an.Bereits seit 1982 werden in Erinnerung an den ehemaligen Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Czettel, der mit seinen Visionen Pionierarbeit für den Umwelt- und Naturschutz leistete, besondere Verdienste und vorbildliche Projekte vor den Vorhang geholt. Vorsitzender Landesrat Androsch: „Die Auszeichnung von diesen herausragenden und vorbildlichen Projekten ist ein wertvoller Beitrag zur Stärkung des ökologischen Bewusstseins. Besonders erfreulich ist, dass jedes Jahr wieder viele Kinder und Jugendliche teilnehmen, für die der nachhaltige Schutz unserer Natur eine große Herzenssache ist.“Hans Czettel bekleidete im Laufe seines Lebens verschiedene politische Funktionen: So war er von 1953 bis 1969 Nationalratsabgeordneter und von 1964 bis 1966 Bundesminister für Inneres. Vom 13. Februar 1969 bis zum 27. September 1980 war er Landeshauptmannstellvertreter von Niederösterreich und setzte sich dabei besonders für den Natur- und Umweltschutz ein. Er verstarb am 27. September 1980 in Ternitz.