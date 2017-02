Rotes Kreuz: Erste Hilfe kann Leben retten

06.02.2017, 14:04 Uhr

Das Erste Hilfe-Kursprogramm des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz für das Jahr 2017 steht fest.

450 Ersthelfer/innen ausgebildet

PURKERSDORF (red). Zu 99% passiert nicht. Aber im Ausnahmefall bereit zu sein, ist mehr als nur wichtig. Ein Erste-Hilfe-Kurs lohnt sich zu 100%. Gemäß diesem Motto bietet das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz bereits seit vielen Jahren Kurse für Ersthelferinnen und Ersthelfer an.Bei der Vorstellung des Erste-Hilfe-Kursprogrammes für das Jahr 2017 gibt uns Andreas Fischer, Bezirksstellenverantwortlicher für Erste Hilfe, einen Rückblick auf das vergangene Jahr: „2016 haben mein Team und ich insgesamt 49 Erste-Hilfe-Kurse abgehalten und somit rund 450 Ersthelferinnen und Ersthelfer für den Ernstfall vorbereitet.“

"Man kann nichts falsch machen"

Viele verschiedene Kursvarianten

Die Termine im Überblick:

In den Erste-Hilfe-Kursen des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz werden nicht nur die Inhalte an sich behandelt, sondern sich auch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, den Kursteilnehmerinnen und –teilnehmern die Angst zu nehmen, etwas falsch zu machen. „Das Einzige, was man in der Ersten Hilfe falsch machen kann, ist nichts zu tun.“, meint hierzu Andreas Fischer. Es ist eine Tatsache in der Ersten Hilfe, dass jede Maßnahme, die von Ersthelferinnen und Ersthelfern unternommen werden, die Überlebenschancen eines Patienten erhöhen.Neben bereits bekannten Kursvarianten wie den 16-stündigen Grund- bzw. 8-stündigen Auffrischungskursen beschreitet das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz in diesem Jahr auch neue Wege und zwar mit Kursen speziell für betriebliche Ersthelferinnen und Ersthelfer.Für Personen, die in den letzten fünf Jahren einen Erste-Hilfe-Grundkurs absolviert haben, eignet sich besonders der Auffrischungskurs. Neben dem regulären, zweitägigen Erste-Hilfe-Grundkurs gibt es auch Spezialkurse für den Führerschein (auch mit e-Learning Option, bestehend aus 2 Stunden e-Learning und 4 Stunden Praxis) sowie für Personen, die Kinder betreuen. Das Kursangebot in chronologischer Reihenfolge (mit * speziell für betriebliche ErsthelferInnen):14. + 16.02.2017: Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr *18.02.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr18. + 25.02.2017: Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr11.03.2017: Auffrischungskurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr28.+ 30.03 + 04. + 06.04.2017 Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 18:00 - 22:00 Uhr08.04.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs – Praxis (4 Stunden) - 09:00 - 13:00 Uhr19.04.2017: Verkehrscoaching (2 Stunden) - 17:00 - 21:00 Uhr22. - 23.04.2017: Kindernotfallkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr22.05.2017: Auffrischungskurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr *24. + 31.05.2017: Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr *10.06.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr10. - 11.06.2017: Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr21.06.2017: Verkehrscoaching (2 Stunden) - 17:00 - 21:00 Uhr15.07.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs – Praxis (4 Stunden) - 09:00 - 13:00 Uhr29.07.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs – Praxis (4 Stunden) - 09:00 - 13:00 Uhr12.08.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs – Praxis (4 Stunden) - 09:00 - 13:00 Uhr26.08.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs – Praxis (4 Stunden) - 09:00 - 13:00 Uhr06.09.2017: Verkehrscoaching (2 Stunden) - 17:00 - 21:00 Uhr12.09.2017: Auffrischungskurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr *23.09.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr23. - 24.09.2017: Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr26. - 27.09.2017: Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr *03.+ 05 + 10. + 12.10.2017 Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 18:00 - 22:00 Uhr14. - 15.10.2017: Kindernotfallkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr18.10.2017: Verkehrscoaching (2 Stunden) - 17:00 - 21:00 Uhr11.11.2017: Auffrischungskurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr15.11.2017: Auffrischungskurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr *18.11.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs – Praxis (4 Stunden) - 09:00 - 13:00 Uhr22. + 29.11.2017: Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr *25.11.2017: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs (8 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr25.11 + 02.12.2017: Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - 09:00 - 18:00 Uhr06.12.2017: Verkehrscoaching (2 Stunden) - 17:00 - 21:00 UhrBei Fragen zu den Kursen wenden sich Interessierte am besten per E-Mail an ausbildung.pu@n.roteskreuz.at oder telefonisch an 059 144 + Ihre Postleitzahl. Die direkte Anmeldung zu einem Kurs ist online unter www.roteskreuz.at/noe/kursuche möglich.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier