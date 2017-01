Gemeinsamer "Kraftakt" für Yasmin

18.01.2017, 18:30 Uhr

Yasmin Deisböck sitzt seit Kindheit im Rollstuhl. Um mehr Selbstständigkeit zu erlangen hatte sie einen Traum.



Olympiasieger half mit

SUBEN (ebd). Durch ihre Krankheit "Offener Rücken" (Spina Bifida) wird die 17-jährige Subenerin vermutlich ihr Leben lang an den Rollstuhl angewiesen sein. Deshalb wünschte sich Yasmin, die in Passau in einer speziellen Schule ihre Ausbildung macht, seit langem ein Handbike für ihren Rollstuhl – um damit den Alltag besser gestalten zu können. Außerdem versprach sie sich davon mehr Selbstständigkeit. Einziges Problem: Ein solcher "Anbau" an den Rollstuhl kostet rund 3.000 Euro. Finanzielle Unterstützung der Krankenkasse gab es dafür nicht. Eigentlich eine ausweglose Situation – eigentlich. "Als wir durch Yasmins Vater davon erfahren haben, haben der FPÖ Ortsgruppen-Vorstand und ich beschlossen, den Reinerlös unseres jährlichen Dämmerschoppens zu spenden", sagt FPÖ-Fraktionsobmann Andreas Zauner zur BezirksRundschau. Nachsatz: "Hinzu kamen noch extra Spenden der zahlreichen Dämmerschoppen-Besucher. Weiters steuerten FPÖ Bundesrat Thomas Schererbauer, die FPÖ Eggerding, Flugplatzwirt Richard Stahrlinger, die Bezirks-FPÖ sowie der RFJ Schärding höhere Beträge bei.""Nachdem genug Geld gesammelt worden war, hat uns Handbike-Olympiasieger Walter Ablinger den Kontakt zu einer Firma in Tirol hergestellt, die auf Rollstuhlzubehör spezialisiert ist", so Zauner. Doch dem nicht genug, denn Ablinger spendete sogar noch sein gebrauchtes Handbike. Schließlich ging's Ende November des Vorjahres gemeinsam nach Tirol, wo das Handbike noch am selben Tag am Rollstuhl montiert wurde. "Für Yasmin war das natürlich ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk", freut sich Zauner, der sich auf diesem Weg bei allen Unterstützern nochmals recht herzlichen bedanken möchte.