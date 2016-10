Stadt Schärding verdoppelt Studentenförderung

04.10.2016, 08:52 Uhr

Demzufolge gibt es ab heuer eine Förderung ordentlich studierender Schärdinger in der Höhe von 200 Euro pro Studienjahr. Voraussetzungen dafür: Der Studierende hat per 31. Oktober seinen Hauptwohnsitz in Schärding, er hat das 27. Lebensjahr noch nicht überschritten und hat von keiner anderen Gemeinde eine ähnliche Unterstützung erhalten.Entsprechende Antragsformulare und genaue Informationen zu dieser Förderung sind in der Finanzabteilung am Stadtamt erhältlich sowie auf der städtischen Homepage nachzulesen.