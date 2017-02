Austria CLIMBING Festival 2017

11.02.2017, 11:01 Uhr

statt. Dieses Festival wurde von den Stonemonkeys Chillertal in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Ginzling ins Leben gerufen.Am 2. Juni startet dieses Festival um ca. 14.00 Uhr mit der MONKEY CHALLENGE – dem alpinen Triathlon bestehend aus Klettern, Berglaufen und Paragleiten.Anmelden zu diesem Bewerb kann man sich bis Ende April unter MONKEY CHALLENGE

Der Abend klingt dann mit den Bandsundim Rahmen einer Party aus.Am 3. Juni startet am Vormittag dann die MONKEY CHALLENGE in die 2. Runde. Die Sieger werden dann im Laufe des Tages prämiert.Untertags finden etliche „Side-Events“ statt, bevor das Festival mit den Bandsundausgiebigst gefeiert wird.Weitere Infos HIER Wie bereits in den letzten Jahren ist bei dem AUSTRIA CLIMBING FESTIVAL. Einwird ebenfalls eingerichtet.Weitere Informationen auf:www.climbingfestival.atAuf zahlreiche Besucher freuen sich die Stonemonkeys Chillertal und die Bergrettung Ginzling