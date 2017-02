"Feel-Good-Camp" Freistadt im Jaunitztal

AT

, NÖ Ring 1A , 3100 Sankt Pölten AT

Kinderfreunde NÖ , NÖ Ring 1A , 3100 Sankt Pölten AT

Sankt Pölten: Kinderfreunde NÖ |

Montag 17.07.2017 - Sonntag 30.07.2017

Altersgruppe: 9-13 Jahre



Du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl und leidest unter Übergewicht? Dann komm mit uns nach Freistadt! Gemeinsam mit deinen neuen FreundInnen lernst du wie du dich richtig und gesund ernährst und wie du dein Wohlbefinden verbessern kannst!



Mit uns entdeckst du dich neu, ob beim Morning-Move, beim gemeinsamen Kochen oder bei Phantasie-Entspannungsreisen. Dein Lebensgefühl liegt uns am Herzen! Gemeinsam mit dir und deinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten wollen wir dich unterstützen, dich wohler in deinem Körper zu fühlen!



weitere Infos und Anmeldung unter: www.kinderfreunde.at/ferienzeit