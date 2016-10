Maßnahmenplanung „Gesunde Gemeinde“ Sierning

AT

, Kirchenplatz 1 , 4522 Sierning AT

Gemeindeamt , Kirchenplatz 1 , 4522 Sierning AT

Unsere Marktgemeinde beteiligt sich in den Jahren 2017 bis 2019 wiederum am Qualitätszertifikat des Landes OÖ. Es ist uns wichtig, sinnvolle und nachhaltige Gesundheitsförderung zu betreiben.

Der Jahresschwerpunkt für 2017/18 ist „Sicher auf Schritt und Tritt“ (Vorbeugung Haushalts- und Freizeitunfälle)

Wir haben in den letzten Jahren schon einiges erreicht und wollen diesen Weg mit Ihrer Unterstützung weitergehen.

Wir laden Sie daher ein, Gesundheitsförderung für unseren Ort aktiv mitzugestalten und Ideen einzubringen.

WANN: Dienstag, 18. Oktober 2016 um 18:00 Uhr

WO: Marktgemeindeamt Sierning, Gemeinderatssaal 1. Stock MODERATION: Mag. Andrea Schaden, Regionalbetreuung Gesunde Gemeinde



Wir freuen uns auf einen ideenreichen Abend.



Waltraud Rosatzin Leiterin Arbeitskreis Gesunde Gemeinde