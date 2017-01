Der "Gute Geist" der Telfer Wanderwege geht in den Ruhestand

26.01.2017, 18:43 Uhr

Hansjörg Randl ist ein „Urgestein" unter den Telfer Gemeindebediensteten. Er war zuständig für die Instandhaltung der Wanderwege und Steige bis hinauf ins Hochgebirge. Vor kurzem trat er nach mehr als 30 Jahren in den verdienten Ruhestand.

TELFS. Jahrzehntelang überprüfte und sanierte Hansjörg Randl im Auftrag der Abteilung „Infrastruktur und Grünanlagen" (IVa) Wege und Stege im ganzen Gemeindegebiet von Telfs. Außerdem war er in Mösern für die gemeindeeigenen Grünanlagen und die Schneeräumung verantwortlich.hat Hansjörg aber auch neue Steige angelegt. So baute er eigenhändig den durch den Bergsturz im Jahr 2012 nötig gewordenen Umgehungsweg ins Alpl und hat diesen auch gleich mit Spruchtafeln für die Wanderer verschönert.nahmen bei einem gelungenen Fest Abschied vom nunmehrigen Ruheständler und ließen ihn hochleben. Auch Personalvertretungsobmann Franz Seelos und GWT-Chef Mag. Christian Mader, der den Saal für die Feier zur Verfügung stellte, gratulierten herzlich.kommt auch von Abteilungsleiter Ing. Manfred Auer, dem direkten Vorgesetzten: „Hansjörg war ein besonders zuverlässiger und innovativer Mitarbeiter. Er hat bei der Arbeit immer auch eigene Ideen eingebracht. Was er gemacht hat, hat gepasst! Auch ich wünsche ihm für die Pension alles Gute!"der sich als junger Mann einen Namen als Cross- und Bergläufer gemacht hat, wird auch in der Pension nicht ruhen: Laufen, Skitouren gehen, biken und klettern werden auch seinem neuen Lebensabschnitt Fixpunkte sein.(Quelle: telfs.at)