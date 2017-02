Imster LLA-Schüler analysierten Telfer Vollerwerbsbetrieb „Meislbauer“

13.02.2017, 13:40 Uhr

Eine Projektgruppe der Landwirtschaftliche Landeslehranstalt in Imst (LLA) stellte am Freitag, den 10.02., im Rahmen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Schweizer Partnerschule Pfäffikon und im Austausch mit SchülerInnen der HTL Imst Ergebnisse zu möglichen Umstrukturierungen eines Telfer Vollerwerbsbetriebes vor.

TELFS. Nach Erhebung der Basisdaten entwickelten die SchülerInnen in einem rund einwöchigen Projekt mögliche Zukunftsperspektiven für den Betrieb.Die Betriebsleiter des „Meislbauer“, Thomas Scharmer und Norma Grillhösl, bewirtschaften mit ihrer Familie einen Betrieb im Vollerwerb in zentrumsnähe.Der Hof ist sehr breit aufgestellt und kann daher eine Vielzahl bäuerlicher Produkte ab Hof anbieten, jedoch gestaltet sich auch der Arbeitsaufwand entsprechend intensiv.Die Schüler der Gruppe Betriebswirtschaft ermittelten zuerst die Ist-Situation des Betriebs und gaben die ermittelten Daten ein.Anschließend wurden die verschiedenen Varianten berechnet und hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit analysiert.Die Stallbaugruppe beschäftigte sich hauptsächlich mit der Planung eines den Wünschen der Familie entsprechenden Stallgebäudes. Im Stall sollten zwei verschiedene Tierarten unter einem Dach untergebracht werden. Diese Anforderungen wurden in der Planung berücksichtigt und verschiedene Varianten verglichen.Die Gruppe Tierzucht erhob den aktuellen Tierbestand und alle erforderlichen Grunddaten. Anhand der Milchleistungskontrolle wurden Vorschläge und Empfehlungen zur Fütterung erarbeitet.Die Haltung von Legehühnern entwickelte sich zu einem zentralen Thema, da der Betrieb andenkt, diese unter Umständen zu intensivieren.Ein Viertel der Felder des „Meislbauern“ sind Äcker. Neben den Erdäpfeln, die über den Hofladen des Bauernhofes im Zentrum von Telfs vermarktet werden, baut der Ortsbauernobmann derzeit auf seinen Äckern Futtergetreide und Silomais an.Die Pflanzenbauer brachten daher diverse Alternativen wie etwa den Kürbisanbau ins Spiel, die unter Berücksichtigung pflanzenbaulicher Grundsätze umsetzbar erscheinen.