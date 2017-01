Drei Wehren im Einsatz: Brand in Kunststoffverwertung

11.01.2017, 19:53 Uhr

Abfallgut entzündetet sich bei Arbeiten an der Außenseite des Behälters.

Presseaussendung des BFKDO Tulln.

ERPERSDORF (red). Am Mittwoch brach in Erpersdorf in einer Firma für Kunststoffverwertung ein Brand aus. Vor 13.00 Uhr wurden die Feuerwehren Erpersdorf, Dürnrohr und Zwentendorf zum Einsatz gerufen. In einer Hochmulde mit verschiedenen Restmüll brannte es.Bei Arbeiten an der Außenseite des Behälters, entzündete sich das Abfallgut. Die Feuerwehren waren rasch zur Stelle. Unter schwerem Atemschutz wurde zunächst das Feuer niedergeschlagen. In weiterer Folge musste der Container komplett entleert werden, um alle Glutnester zu erreichen und ablöschen zu können. Nach einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.