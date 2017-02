7 Mio € flossen in Schul- und Kindergartenbau

15.02.2017, 13:36 Uhr

„Dieses Gesamtinvestitionsvolumen der Gemeinden im Bezirk Tulln wird über den Schul- und Kindergartenfonds von Seiten des Landes NÖ rund 2 Mio Euro gefördert. Das zeigt: Land Niederösterreich und Niederösterreichs Gemeinden ziehen an einem Strang, wenn es um Investitionen in moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen geht. Wir leisten damit auch gemeinsam einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Regionen und zur Absicherung von Arbeitsplätzen“, erklärt LR Barbara Schwarz.„Unter den geförderten Projekten waren etwa Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an der Neuen Mittelschule Wagram, Kindergarten- Um- und –Zubauten in Atzenbrugg und Sieghartskirchen und der Neubau des Kindergartens in Michelhausen-Pixendorf“, berichtet LA Alfred Riedl.

Familie und Beruf vereinbaren

Das Land Niederösterreich unterstützt über den Schul-und Kindergartenfonds die Gemeinden in ihrer Funktion als Kindergarten- und Schulerhalter. Für Bauvorhaben über 100.000 Euro gibt es seit Beginn des Jahres 2014 einen Annuitätenzuschuss auf 15 Jahre, Bauvorhaben unter 100.000 Euro werden mit einem Sockelbeitrag von 25 Prozent gefördert, ebenso die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder EDV-Anlagen.„Immer mehr Gemeinden setzen auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und investieren in Räumlichkeiten für Kleinkindergruppen“, weiß LAbg Mag. Alfred Riedl. So entstanden die baulichen Voraussetzungen für mehr Kleinkinderbetreuung etwa in St. Andrä-Wördern oder in Absdorf.“„Auch 2017 werden Land NÖ und Gemeinden ausreichend Mittel zur Verfügung stellen, damit wir in Niederösterreich flächendeckend zeitgemäße Lern- und Lehrumgebungen für SchülerInnen und PädagogInnen schaffen können und Eltern ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stellen können“, verspricht Riedl.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier