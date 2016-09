84-Jähriger Pöndorfer von Traktor erdrückt

01.10.2016, 10:13 Uhr

Ein 84-Jähriger wurde nach einem Unfall unter seinem Traktor eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag.

PÖNDORF. Am 30. September 2016 gegen 12:45 Uhr war ein Autolenker aus Pfaffing mit seinem Pkw auf der Pöndorfer Landesstraße Richtung Mattighofen unterwegs. Wie die Polizei meldet, wollte in der Ortschaft Hocheck zur selben Zeit ein 84-Jähriger aus Pöndorf seine Zugmaschine über die Landesstraße auf einen schräg gegenüberliegenden Forstweg lenken. Dabei dürfte der 84-Jährige den Autofahrer übersehen haben. Der Pkw-Lenker stieß frontal gegen das heckseitig am Traktor montierte Forstschild. Der Traktor kippte um und der 84-Jährige wurde darunter eingeklemmt. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.