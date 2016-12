Gemeinsame Feier für Sellrainer Jubilare

02.12.2016, 21:27 Uhr

Bisher statteten der Bürgermeister samt den Gemeindevorständen den jeweiligen "Geburtstagkindern" einen Hausbesuch ab. Dornauer wollte mit seinem neuen Team die Jubiläen neu gestalten.„Wir haben im Gemeindevorstand beschlossen, für unsere Jubilare halbjährlich in einem feierlichen Rahmen die Glückwünsche der Gemeinde Sellrain zu überbringen. Der Auftakt ist durchaus gelungen“, freut sich Dornauer über die zahlreiche Teilnahme. Neben der Überreichung des traditionellen Geschenkskorbes (Made by Midi Motz) berichtete der Bürgermeister auch über die aktuellen Geschehnisse in der Gemeinde Sellrain.90 Jahre: Edi Hellbert85 Jahre: Amalia Wegscheider, Veronika Kofler80 Jahre: Erna Haselwanter, Laura Jordan, Isabella Gruber, Friederike KirchmairHerzliche Gratulation!