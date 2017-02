PKW-Lenker prallte gegen Leitschiene

12.02.2017, 19:44 Uhr

Ein 62-jähriger Mann prallte auf der Packer Straße frontal gegen eine Leitschiene.

ST.ANDRÄ. Ein 62-jähriger Mann aus St. Andrä lenkte am Sonntag den 12. Februar gegen 08:00 Uhr, seinen Pkw auf der Packer Straße B 70, von Wolfsbergkommend in Richtung Süden. In Framrach, Höhe Kreisverkehr Autobahnauffahrt zur A2, fuhr der Mann vermutlich aufgrund einer Kreislaufschwäche, gerade und ungebremst über die dortige Verkehrsinsel und prallte frontal gegen die Leitschiene.Der 62-jährige wurde leicht verletzt mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein Alkotest verlief negativ.