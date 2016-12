Wolfsberg: Diebe ließen sich in Supermarkt einsperren

02.12.2016, 23:15 Uhr

Bei einem Einbruchsdiebstahl in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entstand in einem Wolfsberger Supermarkt Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Fall eines eher ungewöhnlichen Einbruchsdiebstahles ermitteln die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Wolfsberg. Unbekannte Täter ließen sich nämlich am Donnerstag bei Geschäftsschluss in einem Supermarkt einsperren, durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten, brachen die Personalspinde auf und entwendeten den Tresorschlüssel aus einer Schreibtischlade. In weiterer Folge stahlen die Täter das Wechselgeld aus dem Tresor. Die bisher unbekannten Täter verließen den Supermarkt über einen Lieferanteneingang. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro.