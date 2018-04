einfachnäherdran: Regionauten Ausflugs-Tipp Leopoldsberg

25.04.2018, 03:00 Uhr

WIEN. Mit unserer Kampagne #einfachnäherdran holen wir unsere Regionauten (Lesereporter) vor den Vorhang. Nachdem wir im vergangenen Jahr einige unserer Leser persönlich vorgestellt haben, verrät uns Regionaut Tomislav Josipovic diesmal in einem Interview seinen ganz persönlichen Ausflugs-Tipp.

Infobox: Leopoldsberg

Nußdorfer Platz, 1190 Wien

www.wien.gv.at

Öffnungszeiten: ganzjährig

Eintritt: frei

Kostenpflichtige Sonderattraktionen

Josefinenhütte





Es gibt so viele tolle Plätze in Wien, die es wert sind, dorthin einen Ausflug zu machen. Mir ist es wirklich schwer gefallen, sich für einen Ort zu entscheiden. Schließlich wählte ich einen Ort, von dem es eine wunderschöne Aussicht auf die Donau gibt – den Leopoldsberg.Wien ist eine Stadt mit einer langen Geschichte. Der Leopoldsberg erinnert mich stets an jene, wie das osmanische Reich vor 335 Jahren bis nach Wien vorrückte und es zwei Monate lang belagerte. Vom Leopoldsberg aus stieß das Entsatzheer in den Rücken der Osmanen und befreite Wien.Heute ist es am Leopoldsberg sehr friedlich, der Wienerwald lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Viele WienerInnen finden auf diese Weise Erholung vom stressvollen Alltag. Der Berg bietet einen fantastischen Blick auf Wien und die Donau, aber auch auf das niederösterreichische Langenzersdorf und Korneuburg (siehe Bild).Kurz: für alle. Egal ob man mit dem Hund unterwegs ist, ob mit Kindern oder mit dem Rad. Wege sind sehr gut gekennzeichnet, Schilder weisen auf die nächsten Ziele hin. Lagerwiesen in der Nähe bieten Platz für Picknick oder sportlichen Spaß. Als Ausflugsziel ist er vor allem einen toller Panoramapunkt mit einem atemberaubenden Blick über Wien.Direkt am Leopoldsberg gibt es leider noch kein Restaurant. Aber ein Trinkwasserbrunnen zum auffüllen der Wasserflasche ist vorhanden. Nicht weit, mit Bus, Auto, Fahrrad und zu Fuß leicht erreichbar, befindet sich die Elisabethwiese mit dem Waldseilpark und der Josefinenhütte. Hier findet man Kulinarik und Kletterspaß an einem Ort.Der Leopoldsberg ist ein 425 Meter hoher Berg im 19. Wiener Gemeindebezirk, Döbling. Er befindet sich am rechten Donauufer, steil über der Donau, und markiert das nordöstliche Ende des Wienerwaldes und der Alpen insgesamt. Mit dem Bisamberg am linken Donauufer bildet er die sogenannte Wiener Pforte – durch sie fließt die Donau ins Wiener Becken.Der Leopoldsberg ist mit dem Bus 38A erreichbar. Parkplätze für Autos gibt es am Parkplatz vor der Burg am Leopoldsberg. Natürlich kann man den Berg auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.Zu jeder Jahreszeit ist es dort schön und es gibt immer wieder etwas zu entdecken. Mir gefällt es dort im Frühsommer und im Herbst am besten.