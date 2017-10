Linienwall - Entstehung und Geschichte. Plakat-Ausstellung.

Momo Kreutz (GRÜNE ALSERGRUND) eröffnet die Ausstellung in der Bibliothek des Bezirksmuseums Alsergrund.Linienwall Gast-Ausstellung der „Stadt-Archäologie von Wien“ mit Bild- und Text- Plakaten zur Entstehung und der Geschichte des Wiener Linienwalls. Der nicht mehr existierende Linienwall folgt großenteils dem „Gürtel“ und ist daher als „Währinger Gürtel ist von großer Relevanz für den Alsergrund.

Eröffnung am Donnerstag, den 19. Oktober 2017 um 18 Uhr - Zur Eröffnung sprichtdie Stellvertretende Bezirksvorsteherin Momo Kreutz (Grüne)Dauer der Ausstellung bis zum 30. November 2017 - Öffnungszeiten MI 11 - 13 und 15-17 Uhr und SO 10-12 Uhr (nicht in den Schulferien) -Ort: Bibliothek des Bezirksmuseums,Währingerstraße 43, 1090 Wien - Alsergrund . www.alseum.at - mail: info@alseum.at Tel: 0043676-722-1933 MI 11-13 und 15-17 Uhr sowie SO 10-12 Uhr