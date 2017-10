Performance "Antonio's Imaginary Workshop" im WUK Museum

Antonio’s Imaginary WorkshopChoreografie trifft auf Kunst aus Hong KongDer aus Hong Kong stammende Maler und Bildhauer Antonio Mak (1951-1994) gilt als einer der signifikantesten Künstler seiner Zeit, dessen Arbeiten viele, die ihnen begegnet sind, nachhaltig beindruckt haben. Besonders Maks figurative Bronzegussarbeiten, die vom realen männlichen - meist seinem eigenen - Körper ausgehen und mit viel Sinn für Humor und surrealer Imaginationskraft sowohl visuell als auch von der technischen Meisterschaft her beeindrucken, begründen eine einzigartige Ikonografie, die gleichzeitig auf westliche und chinesische Metaphern zurückgreift.

Die auf den wenigen vorhandenen Quellen über Leben und Werk dieses Ausnahmekünstlers basierende choreografische Anordnung wird für zwei weibliche Performerinnen (Katharina Senk, Manaho, Shimokawa) und einen männlichen Performer (Tomaž Simatovic) auf der gesamten Etage der WUK-Museumsräume inszeniert. Choreografieren wird dabei ähnlich der Arbeit des Bildhauers zum Prozess des Freilegens von körperlichen Artikulationen und skurrilen Objektlandschaften. Der eigene Körper wird auf eine Zerreissprobe gestellt, da er in ein Geflecht gegenläufiger Tendenzen eingebunden scheint. Dieses Dilemma manifestiert sich bei Antonio Mak in einem starken Bewegungsimpuls, der seinen Skulpturen innewohnt, die förmlich aus sich heraustreten wollen. Diesem Impuls folgen die PerformerInnen in einer sehr persönlichen Referenz zu den Bild- und Textmaterialien.Choreografie & künstlerische Leitung: Georg BlaschkeChoreografie & Performance: Katharina Senk, Tomaž Simatovic, Manaho ShimokawaKostümgestaltung: Hanna HollmannMusikgestaltung : Christian SchröderLichtgestaltung & Technik: Sabine WiesenbauerProduktion M.A.P. Vienna: Raffaela GrasMit freundlicher Unterstützung: Kulturabteilung der Stadt Wien, bka:kunst3.+4. November 2017 20.00 Uhr5. November 2017 12.00 und 20.00 UhrOrt: Wuk Museum, 9., Währinger Straße 59Normalpreis: 15 Euro / ermäßigter Preis: 10 Euro / Gruppe: 9 EuroKARTENRESERVIERUNG unter: map@georgblaschke.comwww.georgblaschke.comweitere Infos: www.wuk.at/event/id/19043