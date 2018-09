eu2018at: Andriukaitis berät mit EU-Ministern über Digitalisierung im Gesundheitswesen

10.09.2018, 16:15 Uhr

Digitalisierung und Verfügbarkeit von Arzneimitteln sind die zentralen Themen des informellen Treffens der EU-GesundheitsministerInnen heute und morgen im Wiener Austria Center. Heute Nachmittag diskutiert EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis mit den MinisterInnen über Herausforderungen im Hinblick auf die Arzneimittelzulassung. Zur Sprache kommen werden dabei u. a. die beträchtlichen Unterschiede in der Verfügbarkeit von Medikamenten zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und die Anreizstrukturen für die Herstellung und Entwicklung von Medikamenten. Morgen geht es dann um die bestmögliche Nutzung digitaler Daten im Gesundheitssektor und den Abbau von Hürden beim Datenaustausch. Ein wichtiges Thema ist in diesem Zusammenhang, wie EU-Instrumente für Investitionen in digitale Strukturen im Gesundheitswesen eingesetzt werden können. Für Dienstagmittag ist eine Pressekonferenz mit Andriukaitis und Gastgeberin Hartinger-Klein geplant. Im Vorfeld des Treffens hat Andriukaitis heute Vormittag das St. Anna Kinderspital besucht und mit ExpertInnen über Wege zu einer besseren medizinischen Versorgung krebskranker Kinder diskutiert. Besonderes Augenmerk lag auf der Weiterentwicklung des Europäischen Netzwerks gegen Kinderkrebs. "Die Zusammenarbeit ist von enormen Mehrwert", betonte der Gesundheitskommissar. "Wir können den großen Wissens- und Erfahrungsschatz in der EU nutzen, indem wir uns vernetzen." Kooperation sei überdies ein gutes Mittel, um EU-Skepsis zu bekämpfen.