Konzertwochenende „30 Jahre Chor Ad Libitum“ für und mit dem Publikum

Der Chor Ad Libitum feiert den Abschluss des heurigen Jubiläumsjahres „30 Jahre Chor Ad Libitum“ mit zwei außergewöhnlichen Konzerten am 2. und 3. Dezember im VALENTINUM. Das Festkonzert am 2. Dezember -„An die Musik“- stellt quasi einen Querschnitt über das chorische a-cappella Schaffen der letzten 30 Jahre dar. Moderiert wird das Konzert von Helmut Jasbar, bekannt aus den Sendungen von Ö1, und zu hören gibt es außergewöhnliche Arrangements, unter anderem eine eigens für den Chor arrangierte Version von „Bergwerk“ (R. Fendrich) von Christian Kolonovits. Highlights von Abba bis Schubert garantieren einen kurzweiligen, spannenden Konzertabend quer durch alle Musikstile.

Eine absolute Novität für St. Valentin stellt das SING ALONG am 3. Dezember, ebenfalls im VALENTINUM dar. Dieses Format, welches im Wiener Konzerthaus schon seit vielen Jahren von Heinz Ferlesch erfolgreich geleitet wird, bietet die Möglichkeit für das Publikum, gemeinsam mit dem Chor Ad Libitum Chorwerke zu erarbeiten und aufzuführen. Alle Besucherinnen und Besucher erhalten dazu vor dem Konzert ein Notenheft. Heinz Ferlesch mit Band, sowie der Chor Ad Libitum, der sich ebenfalls unter das Publikum mischt, erarbeiten die Stücke gemeinsam mit dem Publikum und bringen sie zur Aufführung. So entsteht ein außergewöhnliches chorisches Gemeinschaftserlebnis und wer unseren Chorleiter kennt, weiß, dass dabei auch der Spaß nicht zu kurz kommt😊.

Die Teilnahme (mit Notenheft) ist durch den Erwerb einer Eintrittskarte, entweder in Kombination mit dem Festkonzert am Samstag oder als Einzelkarte nur für das SING ALONG möglich. Es gibt auch einen sehr günstigen Gruppentarif um 8€/pro Person. Kommen sie daher gleich mit ihrer ganzen Familie, ihrem Verein oder mit der Stammtischrunde, denn Sie wissen ja, singen ist am schönsten gemeinsam.

Lassen Sie sich überraschen, welche Titel Heinz Ferlesch für sein Publikum auswählen wird, und lassen Sie sich anstecken von der Begeisterung, die den Chor ad Libitum seit 30 Jahren trägt.