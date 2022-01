BADEN. Am 7. Februar kann man - so Corona will - um 19.30 Uhr im Theater am Steg einen Kleinkunst-Schatz wiederentdecken. 1976 vom legendären Wienerlied-Genie und Austropop-Urgestein Georg Danzer geschrieben. Zuletzt aufgeführt im Theater Auersperg im Jahre 1983, wird Rudi Larsen, vulgo „Der Herr Rudi“, im Stil des legendären „Herrn Karl“, mit der Gesellschaft und seinen Mitmenschen abrechnen und dieses kabarettistische Kleinod nach fast 40 Jahren in der Regie von Marcus Strahl wieder zum Leben erwecken.

Eine kalte Dusche in 2 Akten.

Prädikat: politisch besonders inkorrekt

Es spielt: Rudi Larsen

Regie: Marcus Strahl

Kartenpreise: € 20,-- (Vollpreis)/€ 16,-- (Kurgäste & Seniorenbund)/€ 10,-- (Schüler, Studenten & Personen mit Behindertenausweis)

Kartenvorverkauf: Beethovenhaus Baden, Tel. 02252/86800-630, Email: tickets@beethovenhaus-baden.at