Am letzten August-Wochenende fand in Enzesfeld-Lindabrunn die Premiere einer innovativen Idee statt. Erwin und Melanie Hartberger, Weinbau & Buschenschank Hartberger aus Hölles, veranstalteten in ihrem Weingarten in Enzesfeld-Lindabrunn, direkt bei der "Weihat-Hüttn", in der Nähe des Frauentalkreuzes, erstmalig einen Pop-Up-Heurigen.

Freitag, 28. August um 15.00 Uhr öffneten sich die „Outdoor-Heurigen-Pforten“. Der liebevoll gestaltete Wiesn-Platz inmitten der Weingärten, mit herrlichem Blick über die Dächer Lindabrunn’s nach Hölles bis hin nach Wr. Neustadt, füllte sich bald mit vielen Besuchern. Großen Beifall und Begeisterung fand eine außergewöhnlich romantische „Einlage“. Liebe Freunde von Melanie und Erwin krönten ihren 7. Jahrestag mit einem Heiratsantrag! Wir wünschen alles Gute!

Bei herrlichem Sonnenschein, guten Weinen und leckeren Schmankerln war dieser Auftakt ein voller Erfolg und fand erst in den späteren Abendstunden sein Ende.

Auch der zweite Pop-Up-Heurigen-Tag am Samstag schien zuerst vom Wettergott begünstigt zu sein. Doch der änderte kurzfristig seine Meinung und aufziehende Gewitter und Regenschauer zwangen die Familie Hartberger dazu, den geplanten Auftritt des Musikvereins Hirtenberg kurzfristig mit „Musi aus der Dose“ abzuändern.

Dies tat aber der weiterhin guten Stimmung unter den regenschützenden Zelten und Schirmen keinen Abbruch.

Obwohl Petrus am zweiten Tag nicht ganz mitgespielt hat war die Premiere von „Harti´s Pop-Up-Heurigen“ ein voller Erfolg und wurde gerne von den Gästen angenommen. Eine Wiederholung dieser Idee wäre schön und wünschenswert.

Ein großes Dankeschön ergeht an alle freiwilligen Helfer, die das Gelingen dieses Festes erst möglich gemacht haben.