Anlässlich des 26-jährigen Bestehens des griechischen Spezialitätenrestaurants Tsatsiki in Sooß hat Herr Ioannis Gravanis die gesamten Speiseneinnahmen vom 28. und 29. Oktober 2019 an unseren Verein gespendet und den Betrag noch auf unvorstellbare Euro 4.100,-- aufgerundet.

Bei der Spendenübergabe an unsere Obfrau Maria Rettenbacher hat sich diese für die unglaubliche Spendensumme mit folgenden Worten bei Herrn Gravanis bedankt: „ In einer Zeit, in der Solidarität immer mehr verdrängt und ersetzt wird durch den offensichtlich zum Dogma gewordenen Grundsatz, dass jeder gefälligst für sich selber zu sorgen hat, brauchen gerade jene Menschen unsere besondere Aufmerksamkeit und Hilfe, die nicht selbst für sich sorgen können, weil sie einfach nicht die gleichen Chancen haben. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen, die sich ihrer annehmen. Lieber Herr Gravanis, Sie sind einer von Ihnen und das schon zum 6ten-Mal.“

Maria Rettenbacher weiter: „Darum zeichnet Sie No Problem Baden auch heuer wieder mit einem Weihnachtsengel aus. Die Hände des Engels versinnbildlichen Ihre Freude am Geben, der Stern auf seiner Brust zeugt von dem großen Herzen das Sie haben, der Stern in der Hand bringt funkeln in die Augen vieler Menschen und mit den Flügeln lässt er bei einigen Menschen Träume wahr werden“.

Lieber Herr Gravanis, herzlichen Dank für soviel Engagement!