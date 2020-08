BADEN. Einen fantastischen Jazz-Vormittag erlebten rund 100 Gäste am Samstag im kühlen Schatten der Platanen beim Thermenrestaurant. Statt dem angekündigten Schneeberger Trio sorgte das Julian Eggenhofer Gipsy Swingtett mit Sängerin Patrizia Ferrara für beschwingten melodiösen Jazz, mit Interpretationen vieler bekannter Hits von Duke Elliington bis Cole Porter. Im Publikum auch der Ideengeber dieser Veranstaltungsreihe, die es bereits seit drei Jahren gibt, Helmut "Blacky" Schwarzer von projazz. "Wir haben einst mit zehn Gästen begonnen, heute sind sicher 100 oder mehr da," freut sich Schwarzer, während er mit der Spendenbox für die Musiker "absammeln" geht. Wie geht's der Jazz-Szene in Corona-Zeiten? "Solange wir open air spielen können, geht's uns gut. Doch was kommt im Herbst?" zeigt sich Schwarzer besorgt. Aber eine Weile dauert die warme Jahreszeit ja noch, und da kann man schon in den nächsten Wochen in Baden viel Jazz erleben.

Am 28. August kommen die Hot Potatoes Dixieland Stompers open air in den Garten vor "Gehrers Matchball"-Stüberl in der Veranstaltungshalle (19.30 Uhr). Aufgrund des großen Erfolges wird das Jazzfrühstück im Thermenrestaurant bis 19. September verlängert. Den nächsten Auftritt bestreitet Helmut Schwarzer selbst, am 5. September mit seinem zehnköpfigen Royal Flush Orchestra (ab 10.30 Uhr). "Da werden wir Baden beschallen", freut er sich schon. Weitere Termine auf www.projazz.at