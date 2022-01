BADEN. Im Container beim „Billa PLUS“ in Baden, Mühlgasse 48 kann man täglich einen PCR-Test machen lassen. Er ist ab Probenahme 72 Stunden gültig, das Ergebnis dauert ca. 24 bis 30 Stunden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 18.45 Uhr, Samstag von 8 bis 18.30 Uhr und Sonn- und Feiertag von 10 bis 18.30 Uhr. Für internationale Gäste kostet der Test 35 Euro (mit E-Card gratis). Es handelt sich um eine Kooperation mit der Marienapotheke Leesdorf und der Stadtgemeinde Baden.

Information über die PCR-Testungen am FLUGHAFEN WIEN !

Unter diesem Link finden Sie in deutscher sowie in englischer Sprache folgende Informationen für Covid-19 Testungen:

Öffnungszeiten, Anmeldeformular sowie Ablauf und alle Informationen.

https://www.viennaairport.com/coronatest