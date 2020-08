Starfotograf Robert Rieger rettet Taube

TRAISKIRCHEN. Robert Rieger, Baden´s Starfotograf und ausgewiesener Tierfreund, sah bei der Heimfahrt mit dem Auto eine Taube auf der Straße, die offensichtlich in Not war.

Vorbeifahren kam für ihn nicht in Frage. Aufgrund der Ringe handelte es sich eindeutig um kein wild lebendes Tier. Eine Semmel als Mahlzeit wurde zwar willig von der Taube angenommen, fangen ließ sie sich aber trotz Flugunfähigkeit nur schwer. Erst mithilfe eines Wäschekorbes, den eine Nachbarin zur Verfügung stellte, gelang das Kunststück und die Taube wurde zum Tierarzt gebracht. Laut Franz Machart, Präsident des Verbandes der Brieftaubenzüchter, handelt es sich um eine gezüchtete Rassetaube. Nach zweitägiger Pflege in der Traiskirchner Tierklinik konnte die "schöne Olga" auf den Heimflug geschickt werden.