Liebe LauffreundInnen,

seit 7 Monaten, seit dem Lindkogel-Trail bin ich kein Rennen mehr gelaufen. Zuerst absichtlich (Winter ist Regenerationszeit), dann unabsichtlich wegen meines Meniskusrisses. Doch letzten Sonntag war es wieder soweit: Bei "Vösendorf LÄUFT" traute ich mich - zwar noch nicht ganz fit und ohne ernsthaftes Tempotraining, aber doch - auf die 5000m-Distanz. Ich wollte einfach mal wieder die Rennatmosphäre erleben und schauen, wie einerseits mein Knie einen 5000er aushält und wo ich tempomäßig stehe.

Mein Plan war einfach: Mit 4:30 beginnen und nach 2Km - falls alles OK ist - jeden Kilometer etwas schneller werden, Zielzeit unter 22:00. Letztes Jahr hätte ich über so eine Vorgabe gelacht aber heuer ... mal sehen.

Die Formalitäten im Schloß Vösendorf sind trotz Corona kein Problem: Maske auf, Getestet-Bescheinigung herzeigen, Startnummer abholen, ein paar Bekannten "Hallo" sagen und fertig!

Draußen ist es kühl, windig, leichter Regen - für mich ganz gutes Laufwetter. Ich drehe eine Aufwärmrunde, sage noch ein paar Freunden "Hallo" und stelle mich in's Starterfeld in dem erstaunlich viele "Knirpse" herumwuseln - Hut ab daß sich die alle schon auf die 5 Kilometer trauen!

Es geht 3 - 2 - 1 und LOS! Anfangs im Schloßpark herrscht noch ein wenig Gedränge auf den Wegen doch schon in der Professor-Peter-Jordan-Straße lockert sich das Feld auf und entspanntes Laufen ist möglich. Ich pendle mich auf meine 4:30 ein, schau abwechselnd die Gegend an und horche in mich hinein - nach 1Km alles O.K. Der Belag wechselt von Asphalt auf einen nassen Feldweg der aber gut zu laufen ist. Vor mir sind zwei Läufer ziemlich genau mit meinem Tempo unterwegs und ich hänge mich an die beiden dran. Bei Km 2, zu Beginn der Angergasse, steht meine erste Temposteigerung an und ich will die beiden überholen. Doch die bleiben plötzlich stehen, einer meint er hätte Probleme - oje, hoffentlich nichts Ernstes! Jetzt bin ich allein auf weiter Flur, über die Wiener Straße und den Friedhof entlang geht es wieder hinaus aus dem Ort und in's Grüne. Das etwas höhere Tempo spür ich zwar ein wenig aber auch nach Km 3 ist noch alles O.K.

Noch ein bisserl schneller ... auf dem langen geraden Feldweg komm ich einer Läuferin immer näher, davor ist noch ein Läufer ... mal sehen ob ich die erwische! Naja, leicht fallen mir die 4:15 die ich derzeit laufe nimmer ... aber an der Läuferin komme ich noch vorbei. Der letzte Kilometer ... täusche ich mich oder geht es da leicht bergauf? Und Gegenwind hab ich auch noch ... verflixt, da geht nichts mehr, da fehlen Kraft und Biß, mein Tempo fällt. Trotzdem wird der Abstand zu dem Läufer vor mir nicht größer - offensichtlich kämpft er mit denselben Problemen ... wenn ich die Zähne zusammenbeiße könnte ich doch noch an ihn herankommen ... aber jetzt wird der Kurs auch noch winkelig, dann geht es ein Stück über eine gemähte Wiese, das kostet spürbar Kraft - pfeif drauf, für dein erstes Rennen seit Ewigkeiten war's garnicht so übel ... noch ein angedeuteter Zielsprint und - durch, in 22:10. Etwas über meiner "Wunschzeit" aber trotzdem erfreulich - besonders, weil mein Knie gehalten hat :-)

Später bei der Siegerehrung regnet es kräftig, der Wind treibt die Tropfen quer daher - gemütlich ist anders. Trotzdem harren viele Zuschauer aus und beklatschen alle die auf's Treppchen kommen. Ich plaudere mit ein paar Freunden und dann bin ich dran: 1. Platz in der Klasse M60 - super! Endlich wieder eine richtige Siegerehrung und ich steh ganz oben - da ist mir das Sauwetter gleich egal :-) Und neben mir steht als 2. mit Andreas Zoubek genau der Läufer, der bei Km2 Probleme hatte - schade, denn sonst hätten wir uns gegenseitig pushen können. Aber vielleicht treffen wir uns irgendwann - wenn wir beide wieder 100% fit sind - zu einer Revanche :-)

Bleibt abschließend zu sagen: Gratulation an den ASV Vösendorf der trotz widriger Umstande (Corona-Auflagen und Sauwetter) eine tadellose Veranstaltung auf die Beine gestellt hat - nächstes Jahr wünsche ich euch ein Lauffest bei Bilderbuchwetter!

Gratulation auch an Wolfgang Pucher zum Gesamtsieg beim 10Km-Lauf und Michael Riedler zum 3. Platz in der Klasse M30 beim Halbmarathon - das muß eine "nette" Schlammschlacht gewesen sein ;-)

Und für mich bleiben zwei Erkenntnisse: Das Knie hält einen 5000er aus und ich habe gegenüber letztem Jahr gut 20 Sekunden/Km an Tempo verloren. Und das ist gut so, denn sonst müsste ich mich fragen "Wozu trainierst du wenn du ohne Training eh nicht langsamer wirst?" ;-)

Liebe Grüße bis zum nächsten Rennen,

Hans

P.S.:

Info's zum Rennen gibt es hier:

https://www.voesendorf.gv.at/Voesendorf_LAeUFT

Ergebnisse hier:

https://time-now-sports.at/voesendorf-laeuft-2021/

Und ein lustiges Video vom Rennen hier:

https://www.youtube.com/watch?v=RpKyQFYEztI