1. Vöslauer Dirndl-Flohmarkt

Zum Saisonbeginn im Dirndl Secondhand Shop & Verleih findet von FR 5. bis SO 7. Mai 2017 täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr der bisher als „Flohmarkt im Garten“ bei Fam. Witzmann bekannte Schnäppchen-Treff nun als „1. Dirndl-Flohmarkt“ statt. Mit dem ehem. Heurigenlokal von Anton Herzog in der Großauer Straße 11 in Gainfarn konnte ein neuer Standort gefunden werden. Unter dem Motto „Ein Dirndl für den guten Zweck“ stehen über 200 Marken-Dirndl und rund 100 Dirndlblusen zum Verkauf bereit. Weiters finden Sie alles von Spielsachen bis zu vielen alten Büchern. Ein kleines Buffet rundet das reichhaltige Angebot ab. Der Reinerlös vom Flohmarkt wird u.a. für das Projekt zu Gunsten von Hilfsorganisationen verwendet. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.dirndl4u.at