20.04.2017, 17:37 Uhr

Pfaffstätten: Ortssäuberungsaktion auf Samstag, 13. Mai verschoben

PFAFFSTÄTTEN. Wie in vielen Gemeinden wird auch in Pfaffstätten der Ort "geputzt". Die für vergangnen Samstag angesetzte Ortssäuberungsaktion wurde auf Grund der schlechten Witterung und Wettervorhersagen jedoch auf Samstag, 13. Mai verschoben. Treffpunkt bleibt 9 Uhr in der Stiftgasse (vor Lilienfelderhof). Freiwillige Helfer sind auch dann bei hoffentlich schönerem Wetter gerne gesehen.

