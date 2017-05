Kottingbrunn: Kulturszene |

Der keusche Lebemann“ von Franz Arnold und Ernst Bach gehört sicher zu den Klassikern des deutschsprachigen Boulevardtheaters und hat auf vielen Bühnen die Menschen zum Lachen gebracht.

Brav, angepasst und pflegeleicht zu sein ist zwar sehr bequem, aber wir wollen ja schließlich auch was erleben, das Leben auskosten und genießen. Um das zu erreichen, schwindeln wir uns dann und wann gern durch so manche Lebenslagen – was nicht immer einfach, aber doch sehr belebend wirkt.

Mit diesem Phänomen spielen viele Boulevardstücke und im Besonderen unser „Lebemann“ – man will sich halt ein bisserl interessant machen für die Liebe, fürs Geschäft … und nichts verpassen. Da erfindet man schon mal eine Vergangenheit, die nicht ganz der Wahrheit entspricht … und wenn man Prominente kennt, kann das auch nicht schaden.

Irgendwann kommt die Wahrheit halt doch meistens ans Licht und das ist zumindest fürs Theater ein durchaus amüsantes Geschehen …

Es spielen für Sie: Leo Brunner, Regina Brunner, Harald Brutti, Franz Grünwald, Anita Hauer, Michael Jahn, Maria Koisser, Gabi Lesnigg, Enisa Meindl, Heinz Scharb, Susanne Waldhauser Regie: Franz Schiefer