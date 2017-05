Qi Radlerei - Vom Glück sich zu bewegen

Baden : Bahnhof |

Runterschalten am Fahrrad und mit Qi Gong. Runde von Baden über Bad Vöslau, Merkenstein und retour nach Baden., Ziel dabei ist es die Ruhe in der Bewegung zu finden und somit aktiv zu entspannen. Aber auch die Freude, der Spaß und der Genuss sowohl des Radfahrens als auch des Qi Gong-Übens stehen im Vordergrund. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, den meditativen Charakter dieser beiden Bewegungsarten zu entdecken und zu erleben. Mitten in der Natur werden wir mit Innen- und Außenperspektiven unsere Sinne schärfen und mit An- und Entspannungen spielen. Was Sie erwartet: Neben dem Naturgenuss und nettem Zusammensein in der Gruppe erwartet Sie ein Radausflug, den wir mit Qi Gong und Entspannungsübungen auflockern. Was Sie mitbringen sollen: Neugier und Freude an Bewegung Eigenes Fahrrad (passend je nach Tour) Helm Trinkflasche Regenschutz Bequeme Kleidung Tourleiter*innen: Mag. Eva Neumayer, Dipl. Qi Gong-Lehrerin Mag. Sabine Dönz, Mountainbike-Guide und Fahrrad-Technikerin Preis: € 50 Nähere Infos unter www.runterschalten.at

Infos: Eva Neumayer , Tel: 069911726777