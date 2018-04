Kreativ in die Zukunft 2018

22.04.2018, 13:50 Uhr

Wirtschaftskammer NÖ zeichnet innovativste Gewerbe- und Handwerksbetriebe des Jahres aus

(red). Die Wiener Silber Manufactur GmbH mit Werkstatt in Ebreichsdorf überzeugte beim „kreativ in die Zukunft“-Wettbewerb die Jury in der Kategorie Kunsthandwerk und Design mit ihrer „Plain“ Silberschalen-Familie in Origami Technik. Das Gewinnerprojekt entstand aus einer Zusammenarbeit mit der jungen Designerin Julia Obermüller, alias Julez. Die gebürtige Mödlingerin übertrug in einem Materialexperiment ihre Leidenschaft für Origami auf das edle Material Silber und gestaltete mit spezieller Falttechnik graziöse Schalen in verschiedenen Größen.