Die beteiligen Unfalllenkerinnen erlitten einen Schock, das transportierte Pferd kam mit leichten Verletzungen davon.

KIRCHBERG. Eine 39-Jährige aus Deutschland lenkte am 14. August 2020 um 8.15 Uhr ihren Pkw mit einem Pferdeanhänger auf der Enthamer Landesstraße in Fahrtrichtung Kirchberg. Bei der "Enthamer-Kreuzung" kollidierte sie mit einem aus Perwang auf der Siegetshafter Landesstraße in Richtung Mattighofen fahrenden Auto. Dieses wurde von einer 44-Jährigen aus dem Bezirk Braunau gelenkt.

Bei dem Unfall kippte der Pferdeanhänger auf die Straße. Dabei öffnete sich die Tür und das transportierte Pferd konnte sich selbstständig aus dem Hänger in die angrenzende Wiese befreien.

Nach dem Verkehrsunfall hatten beide Fahrzeuglenkerinnen einen Schock, die 44-jährige Frau wurde ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Das Pferd erlitt mehrere leichte Schnitt- und Schürfverletzungen. An beiden Autos und am Pferdeanhänger entstand Totalschaden.