Mein kleiner Körper ist zugegebenermaßen eine dezente Zimperliese. Der Bauch mag kein Mehl und keinen Zucker. Der Kopf wiederum verweigert Paniertes ob der Figur und bei Rind und Schwein schaltet er ebenfalls ab. Wie jetzt Einige so richtig denken werden: viel bleibt da eher nicht mehr übrig, wenn man auswärts speisen gehen möchte. Die Tage war es dann aber wieder mal soweit: mein Liebster lud die Familie zu seiner Geburtstagsfeier. Schnell stand fest, dass Dank der zentralen Lage für alle, die beste Location dafür der Gasthof PRINZ in Höflein war. Es wurde reserviert und man traf sich mit großem Hallo. Auch die "Prinzmädels" waren bei dieser freudigen Begrüßung gleich dabei! Herzmenschen, das beschreibt sie wohl alle am Besten! Der Tisch im Garten, teils schattig, teils sonnig, bequeme Sitzmöglichkeiten, gemütliche Atmosphäre für Körper und Seele! Mit kühlenden Getränken versorgt wurde unter viel AAAAHH und OOOOHH das Essen bestellt. Von kulinarischen Spezialitäten bis hin zur altbekannten österreichischen Küche war alles vertreten, was der Gaumen und auch das Auge begehrt. Denn das isst ja bekanntlich mit! Ausgefallene Teller und bunte Dekorationen zu den Speisen ließen einem schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammenlaufen. Alles mit viel Liebe und großartigem Erfolg selbstgekocht! Und, mein Magen dankt es heute noch, für jeden Gusto waren ein paar Dinge dabei, die unbedingt probiert werden mussten. Also, wer in einer wunderschönen Gegend, bei super freundlichen Menschen, zu einem wirklich fairen Preis delikat essen gehen möchte, dem kann ich den Gasthof PRINZ nur wärmstens empfehlen! Es grüßt euch eine sehr wohlgesättigte Sylvia