Am Stadtrand von Bruck befindet sich Österreichs modernstes Self-Storage-Zentrum. Jetzt geht es auf Expansionskurs.

BRUCK/LEITHA. Wer kennt das nicht: Abstellkammerl und Keller sind bummvoll, aber trennen mag man sich von den lieb gewonnenen Sachen auch nicht. Der Unternehmer Franz Moser hat dafür eine clevere Lösung parat. Im Gewerbegebiet von Bruck an der Leitha betreibt er einen modernen Self-Storage-Park mit voll digitalisierten Containern. Jetzt im Sommer soll die dritte Ausbaustufe am Firmenstandort in Bruck fertiggestellt werden. Auch mindestens fünf weitere Standorte in Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark sind geplant. Derzeit ist Moser auf der Suche nach geeigneten Gewerbegrundstücken. Und die müssen groß sein: 5.000 m2 braucht er mindestens für das moderne Container-Lager. Dem nicht genug: Auch ein Ausbau des Franchisesystems von mo.space ist geplant.

Der Konkurrenz voraus

"Anbieter gibt es viele, aber die meisten sind entweder viel zu teuer, bieten ungepflegte Anlagen an oder einfach schwaches Service. Hier halten wir mit einem hochmodernen, super gepflegtem Terminal entgegen", erklärt mo.space Firmenchef und Namensgeber Franz Moser. Hier sei das Brucker Unternehmen der Konkurrenz weit voraus. Mit über 300 Containern in einer Größe von sieben bis 33 Kubikmetern bietet das Unternehmen jede Menge Lagerraum. Den nehmen die Kunden – nicht nur aus dem Bezirk Bruck, sondern auch aus Wien – gerne in Anspruch.

Kontaktlos, sicher und digital

In Bruck befindet sich das größte, komplett digitalisierte Container-Selfstorage Österreichs. Der Firmensitz ist optimal gewählt, liegt er doch zwischen den beiden Hauptstädten Wien und Bratislava. Die Container sind für Kunden rund um die Uhr zugänglich, Alarm gesichert und videoüberwacht. Die Besichtigung ist absolut kontaktlos möglich – gerade zu Coronazeiten ein Benefit. „Die Kunden erhalten einen Gerätecode und werden per Webcam zu ihrem Container geführt", erklärt Moser. „Haben sie sich einen Container ausgesucht, schicken sie uns per Whatsappp ein Foto oder die entsprechende Nummer." Auch ein Wechsel der Größe ist jederzeit möglich. Bei Bedarf – etwa einem Umzug ins Ausland - wird der Container auch direkt zum Kunden gebracht und wieder abgeholt.