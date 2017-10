Jazzmusik im urigen Seidl Ambiente

07.10.2017, 22:13 Uhr

Im Seidl Keller geben sich internationale Jazzkünstler bereits zum wiederholten Male ihr Debüt.

BRUCK (Nim). Von Kanada, nach Mexiko, über Marokko und letztendlich nach Bruck in den Seidl Keller, so beschreibt das Jazztrio "Mario Rom´s Interzone" ihren Reiseverlauf der letzten Wochen. "Wir schreiben unsere Musikstücke selbst und spielen nur eigene Kompositionen", schildert Trompeter Mario Rom. Freiraum- Obm. Manfred Jüngling schafft es immer wieder auch internationale Jazzmusiker in den Bezirk zu holen. "Nächstes Jahr feiern wir unser 30 jähriges Jubiläum, das wir mit guten Jazzklängen einleiten werden", schmunzelt Jüngling.Alle Fotos: (c) Nim